Chuva ameniza quadro em regiões de Santa Maria

Desde o dia 27 de fevereiro, quando ocorreu o primeiro período de chuvas mais intensas em Santa Maria, até sexta-feira (11), foram totalizados mais de 164 milímetros de precipitação pluviométrica, conforme informações divulgadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Esse índice de chuva nos primeiros dias de março é uma boa notícia para o período de estiagem, e já há registro de aumento no nível de açudes e bebedouros do interior do município.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, mesmo com as chuvas esparsas praticamente em todos os distritos já houve uma considerável melhora na quantidade de água. "A chuva nesses primeiros dias de março foi bem positiva, principalmente para a dessedentação animal, hortas e pomares. Seguimos acompanhando a situação da estiagem em Santa Maria e dando todo suporte necessário", explica o secretário.