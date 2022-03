UCS inicia seletiva para empresas em incubadora

Está aberto o processo seletivo de projetos para ingresso na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (ITEC) do Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade de Caxias do Sul (UCS). A seleção de iniciativas inovadoras oferecerá apoio para a criação de negócios, disponibilizando infraestrutura, assessoria, capacitação e networking para empreendedores.

O processo visa ainda fornecer as ferramentas e soluções para a criação, o desenvolvimento e o aprimoramento de empresas, no que se refere a aspectos tecnológicos e gerenciais. O programa de incubação tem prazo máximo de 54 meses de permanência.

O período de inscrições se estende até 28 de março, regido pelo edital. A apresentação de pitchs e as entrevistas ocorrem de 29 a 31 de março, e a divulgação dos resultados, no dia 4 de abril.

A incubação destina-se aos empreendedores e às empresas (constituídas ou em processo de implementação) que tenham conhecimento da tecnologia, apresentem condições de dominar o processo de produção, disponham de capital mínimo assegurado e um modelo de negócios bem definido, que permitam a instalação e o início da operação em um dos ambientes de inovação da Universidade de Caxias do Sul. Conforme o modelo do negócio, as modalidades de incubação podem ser presencial, com residência; ou virtual, para empresas que realizam as atividades de forma remota, porém necessitam do apoio institucional e de rede para o desenvolvimento.