Assinada ordem para obras na Barragem Arvorezinha, em Bagé

Com a presença de autoridades civis, militares, religiosas, foi assinada a ordem de início da obra da Barragem de Bagé, a ser executada pelo Exército Brasileiro, pelos próximos 48 meses. O ato solene marcou formalmente o início dos trabalhos, começados em dezembro de 2021, com as etapas iniciais, e retomado nesta semana com a chegada à cidade de parte da equipe que atuará no local.

O prefeito Divaldo Lara enalteceu o esforço coletivo que resultou na realização do sonho dos bageenses, que é ver a obra finalmente saindo do papel. Uma frente de trabalho, envolvendo diversos setores, foi necessária para retomar o projeto. "Uma das principais obras em andamento no país, que será feita com o esforço do Exército Brasileiro", destacou.

Divaldo ainda ressaltou que não se trata de mais um documento, apenas. "É o documento que consta o início e término desta obra, com estabelecimento do início, meio e fim. Foram 212 audiências, desde 2017, para chegar neste momento. Eu e toda nossa equipe perseveramos e, hoje, estamos aqui apresentando esta conquista à comunidade", frisou.

O comandante da 3a Brigada de Cavalaria Mecanizada, general de Brigada Carlos Vinicius Teixeira de Vasconcelos, detalhou que serão seis fases de execução. "É muito importante que tenhamos este entendimento e paciência porque tudo será realizado da melhor forma para entregar uma obra de qualidade, dentro de todo um planejamento estabelecido", destacou.

Comandante do 1o Batalhão Ferroviário de Lages, responsável pela obra, tenente-coronel Paulo da Silva Nogueira, explicou que a área, durante a execução dos trabalhos, será de domínio militar. "Passará a ser nossa casa e tudo que queremos é produzir. Estamos muito felizes em colocar mais este empreendimento no acervo e obras do Exército", complementou, informando que, em no máximo 15 dias, deve ter início a construção do Canal de Aproximação.