Vale do Rio Pardo terá estudo sobre variantes da Covid-19

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo e a Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul, mantenedora da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), assinaram acordo de cooperação para a identificação de variantes genéticas do vírus causador da Covid-19 nos 17 municípios de abrangência do Consórcio. O ato contou com a participação de prefeitos, representantes de entidades, de empresas e da imprensa.

Os exames laboratoriais para identificação das variantes genéticas serão realizados no Laboratório de Diagnóstico Molecular do TecnoUnisc. Serão um total de 150 amostras analisadas, "Essa pesquisa vai nos proporcionar um conhecimento muito mais adequado e fidedigno da pandemia, se as variantes predominantes aqui são as mesmas de outras regiões, ou se existem inclusive algumas ainda não detectadas. Lembrando que o primeiro caso da Ômicron no Brasil foi de uma paciente de Santa Cruz do Sul", afirmou o professor e médico infectologista Marcelo Carneiro, também integrante do Comitê Técnico da R-28 e assessor da Amvarp.

Esta é a segunda vez que estas entidades públicas e a iniciativa privada se unem em benefício da população do Vale do Rio Pardo. Entre 2020 e 2021, uma parceria entre Cisvale, Apesc, Unisc, Amvarp, 13ª Coordenadoria de Saúde e Philip Morris Brasil, viabilizou uma pesquisa de soroprevalência do coronavírus no Vale do Rio Pardo. Em quatro etapas, foram aplicados testes rápidos em parte da população, o que permitiu aos gestores municipais uma melhor tomada de decisões em relação à pandemia.