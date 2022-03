Centro Cultural de São Leopoldo recebe novos equipamentos

O Centro Cultural José Pedro Boéssio conta com uma nova sala multimídia e o Teatro Municipal ganhou novos equipamentos de som e luz. A prefeitura de São Leopoldo, a secretaria municipal de Cultura e Relações Internacionais e a cooperativa Sicredi Pioneira RS realizaram o ato de entrega.

A Sicredi Pioneira foi responsável pelo custeio das melhorias, que incluem o Plano de Prevenção e Controle de Incêndio (PPCI) para o Centro Cultural com investimento de cerca de R$ 187 mil. Após a entrega foi realizada a abertura da temporada cultural do Teatro Municipal com o show da Herta.

De acordo com o secretário de Cultura e Relações Internacionais (Secult), Pedro Vasconcellos, a qualificação técnica transforma o teatro público no mais moderno do Rio Grande do Sul. O espaço foi reaberto em 2021 com uma série de melhorias, mas os equipamentos ainda eram analógicos. O secretário disse que a modernização da estrutura vai reduzir custos para os grupos que utilizam do espaço na cidade do Vale do Sinos.