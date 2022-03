Canoas apresenta plano voltado para a mobilidade urbana

A prefeitura e o Consórcio Canoas, formado pelas empresas Gistran/Geitran/Prócidades, apresentaram o Plano de Mobilidade Urbana do município. A minuta final foi divulgada durante reunião do Conselho das Cidade e para o Conselho Municipal de Transportes. Agora, o projeto de lei vai passar para revisão final, contemplando os últimos ajustes para ir para Câmara de Vereadores ainda em março. O encaminhamento cumpre os prazos estabelecidos pelo Ministério de Desenvolvimento Regional do Governo Federal.

O Plano de Mobilidade Urbana se sustenta na formulação das diretrizes para a infraestrutura viária e organização espacial das redes de mobilidade motorizada e seus modos complementares não motorizados. Assim como a gestão da mobilidade urbana em seus vários modos, de forma a suprir a população com infraestrutura, meios de transporte, serviços e equipamentos de apoio.

Conforme a secretária municipal adjunta de Mobilidade Urbana e Segurança Viária, Letícia Xavier Correia, é importante destacar que no plano são tratados todos os modais de transporte, onde são elencadas melhorias para o deslocamento dos pedestres, ciclistas, transporte coletivo, transporte de carga e veículos automotores. A ideia é que aos poucos a cidade vá tirando o protagonismo dos carros, e consiga ir dando preferência para os modais mais sustentáveis, como as bicicletas e o transporte coletivo.

Além das audiências que ocorreram durante a elaboração, desde o início da gestão do prefeito de Canoas,* Jairo Jorge, o tema vem sendo discutido e aprimorado. Em junho do ano passado, a prefeitura realizou a Conferência "Mobilidade e Desenvolvimento da Cidade", quando o plano foi apresentado, e participaram diversos especialistas sobre o tema. Posteriormente, para finalização do plano, a pedido do prefeito, foi formada uma comissão de Mobilidade, no Conselho da Cidade, com a participação de diversas entidades que se dispuseram, voluntariamente, a participar das reuniões.

O secretário municipal de Transportes e Mobilidade, Marcos Daniel, lembra que toda a elaboração do Plano de Mobilidade foi discutida junto com a sociedade civil organizada, entidades empresariais e municipais, no Conselhão e no Conselho Municipal de Transportes. "Essa construção conjunta atendeu , justamente, uma determinação do prefeito de Canoas, Jairo Jorge. Nossa preocupação era que esse estudo para o Plano de Mobilidade fosse feito por toda a sociedade e não apenas pela Consultoria contratada", frisa Marcos Daniel.