Audiência pública em Gramado vai discutir flexibilização do uso de máscaras inclusive em locais fechados

A Câmara de Vereadores de Gramado realizará na próxima quinta-feira (17) uma audiência pública para debater a flexibilização do uso de máscaras na cidade. O evento será promovido e organizado pela Comissão de Infraestrutura, Turismo, Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Casa Legislativa e demais vereadores. A iniciativa acontece após os vereadores serem procurados por diversos setores da sociedade pedindo que o uso da máscara deixe de ser obrigatório em razão da diminuição de casos graves do coronavírus e o avanço da vacinação.

Na semana passada, os vereadores receberam a vereadora de Porto Alegre, Fernanda Barth, para uma reunião sobre o tema. Representantes do movimento Crianças Sem Máscara, grupo com mais de 150 pais e mães de Gramado e Canela, também estiveram no encontro. "Os números da Covid-19 mostram que não vivemos mais uma pandemia e sim uma endemia. O uso da máscara deveria ser uma decisão individual e flexibilizada não apenas para crianças, mas para a população em geral", defende Fernanda.

O debate que ocorrerá esta semana engloba, inclusive, a flexibilização do uso de máscaras em locais fechados, diferente do que ocorre em outros municípios gaúchos, cuja liberação foi feita para espaços abertos, como em Porto Alegre, onde a permissão foi publicada na sexta-feira (11) pelo prefeito Sebastião Melo. Profissionais da área da saúde e também do segmento jurídico serão convidados a contribuir com a pauta na audiência da semana que vem.

O encontro será aberto para que a população possa se manifestar presencialmente ou online por meio de transmissão ao vivo, através das redes sociais da prefeitura. Após a audiência, a prefeitura deve divulgar a decisão.