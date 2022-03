Guinness Records fará evento em Santa Maria

A cidade de Santa Maria será o ponto de encontro da paleontologia internacional na próxima quarta-feira (16). Na ocasião, ocorrerá a solenidade de entrega do certificado do Guinness World Records de que a formação geológica que leva o nome da cidade e engloba outros 21 municípios gaúchos é o berço dos dinossauros mais antigos do mundo. A solenidade começa às 15h em um hotel da cidade.

A Formação Geológica Santa Maria engloba, além da cidade, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Candelária, Vera Cruz, Rincão dos Cabrais, Vale do Sol, Paraíso do Sul, Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Nova Palma, Silveira Martins, Restinga Seca, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, Mata, São Vicente do Sul, Jaguari, São Francisco de Assis e Nova Esperança do Sul. O certificado do Guinness registra que os dinossauros encontrados por pesquisadores nessa região viveram há 233,2 milhões de anos. A instituição que fez o requerimento e apresentou a documentação em defesa do título foi a DinOrigin.

Diretor de projetos da DinOrigin e presidente da Associação Sul Brasileira da Paleontologia, Ciro Cabreira explica que o certificado já foi enviado pelo Guinness. Porém, a cerimônia irá formalizar a entrega para as comunidades envolvidas nas pesquisas. "Neste evento, vamos repassar os certificados aos donos legítimos, que são os municípios assentados sobre essa estrutura geológica. A intenção é que eles explorem esse título no fomento ao turismo", afirma o paleontólogo.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Santa Maria, Ticiana Fontana, o reconhecimento do Guinness tem uma importância histórica para a paleontologia. "Nosso sonho é ter uma rota com atrativos paleontológicos em toda a região. A paleontologia nos coloca no mapa do mundo. Além disso, o apoio da Prefeitura para essa cerimônia também vai ao encontro do turismo de eventos, que é um dos focos da nossa secretaria", comenta Ticiana.