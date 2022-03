Quase a metade da população não tomou 3ª dose da vacina em Pelotas

Em Pelotas, existem 269.494 pessoas aptas a tomar a terceira dose da vacina contra o coronavírus. No entanto, de acordo com dados do Painel Covid-19, apenas 138.655 doses foram aplicadas, o que representa 51,5% da população vacinável. A prefeitura reforça a importância das pessoas com idade a partir de 18 anos, que receberam a segunda dose há quatro meses ou dose única há dois meses, procure a dose de reforço, a fim de completar a proteção contra a doença.

Conforme complementa a diretora da Vigilância em Saúde, Aline Machado da Silva, a dose de reforço é fundamental, pois estudos já demonstram que ela aumenta a imunidade e melhora os anticorpos neutralizantes para o combate da Covid-19. O processo ocorre em pontos espalhados por todos os bairros da cidade, de segunda a sábado e, para recebê-la, é preciso apresentar documento de identidade e Carteira de Vacinação, comprovando as doses ou o esquema vacinal completo, com o período de intervalo indicado conforme o imunizante, ou a Carteira de Vacinação Digital emitida pelo aplicativo Conecte SUS.

A secretaria municipal de Saúde esclarece que, como regra, todas as vacinas recomendadas no Calendário Nacional de Vacinação podem ser aplicadas no mesmo dia. Não é mais preciso aguardar o intervalo mínimo de 14 dias entre a aplicação do imunizante contra a Covid-19 e qualquer outro do calendário. Continua a orientação às pessoas que apresentarem sintomas gripais de não comparecer na data marcada. O mesmo vale para quem tiver positivado para o coronavírus. É necessário aguardar 30 dias do início dos sintomas para receber a aplicação.