Em um cenário de natureza exuberante e calmaria típica de um lugarejo, Monte Belo do Sul promove um evento ao ar livre no fim de semana. Durante o Vieni Vivere la Vita Festival, dias 19 e 20 de março, o pequeno município da serra gaúcha oferecerá, junto ao sabor de suas agroindústrias, restaurantes e vinícolas, uma pitada generosa da autenticidade cultural. Todos os 27 expositores da terceira edição do encontro estão estabelecidos no município e são representantes legítimos da herança de ofícios e saberes deixada pelos imigrantes italianos que colonizaram a região. O evento ocorre na praça Padre José Ferlin. No sábado, ocorre entre 10h às 23h e 10h às 20h no domingo. Na última edição do evento, em 2019, cerca de 6 mil visitantes estiveram na cidade