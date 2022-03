Estado autoriza início das obras de expansão do hospital de Garibaldi

O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, assinou a ordem de início para as obras do Hospital Beneficente São Pedro, em Garibaldi, na Serra. A segunda etapa do programa Avançar na Saúde, divulgada em janeiro deste ano, destinou R$ 4 milhões em recursos do Estado para obras de ampliação e adequação de espaços da instituição. Com os recursos, serão realizadas obras de ampliação em 1.104 metros quadrados, abrangendo um novo centro cirúrgico com quatro salas e um setor hemodinâmico.

Com a ampliação, o hospital, que é referência para 15 municípios da região, vai poder expandir o atendimento para 35 municípios e cerca de 350 mil pessoas. A direção da instituição diz que as obras devem desafogar significativamente as filas de espera por procedimentos como cateterismo e angioplastia.

Durante o evento, que ocorreu no auditório da Câmara de Indústria e Comércio de Garibaldi, também foi assinado contrato de prestação de serviço com a empresa ABC Empreendimentos, que vai executar a obra no Hospital São Pedro. A previsão é de que a ampliação esteja concluída até o fim do ano.

"Entramos com uma agenda de transformações e reformas estruturais profundas que, com o apoio da Assembleia Legislativa, mudaram essa realidade. Quitamos as dívidas da Saúde e já anunciamos, por meio do programa Avançar, R$ 349,1 milhões para a Saúde. Isso possibilitou investimentos importantes como esse que celebramos hoje, que vai impactar não só comunidade de Garibaldi, mas de toda a região", disse o governador em exercício.