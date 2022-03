Centro para proteção aos animais é aberto em Canela

A prefeitura de Canela e a Promotoria de Justiça da cidade vão inaugurar, nesta sexta-feira (11), o Centro Municipal de Proteção dos Animais de Canela (Cempra). O espaço em funcionamento desde abril de 2021, conta com baias, sede administrativa, sala clínica, depósito de alimentos e suprimentos, pista de adestramento, composteiras, monitoramento com câmaras de segurança em uma estrutura cercada de com área total construída de 586 m².

O Cempra está localizado na rua José Otaviano Pires do Amaral, 5420, bairro Banhado Grande e foi construído com recursos financeiros decorrente de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para compensação ambiental firmado entre o Ministério Público e o Parques da Serra Bondinhos Aéreos, que investiu R$ 330 mil nas estruturas básicas. A norma definiu aspectos importantes para a garantia do bem-estar animal, prevendo parcerias com o Ministério Público, Pelotão Ambiental e Delegacia de Polícia - Cartório de Vulneráveis e Questões Ambientais, entre outros, já em operação. Até a presente data mais de 50 cães foram recebidos, tratados e encaminhados para a doação.

O local é um abrigo temporário de animais abandonados, em sua maioria vítimas de maus tratos e encaminhados pelos órgãos de segurança para o adequado atendimento e tratamento. O secretário do Meio Ambiente de Canela, Jackson Müller comemora a inauguração desse importante espaço para os animais da comunidade canelense e alerta que o Centro não é um depósito, mas local de passagem para o adequado atendimento, tratamento e posterior doação dos animais.

As atividades previstas pelo Cempra incluem ações de educação ambiental, com a adoção e guarda responsável. O Centro busca ampliar as ações de proteção, bem-estar e controle dos animais urbanos, de forma a amenizar a situação de abandono e de maus-tratos no município. Os animais são recebidos, avaliados por veterinários, adequadamente tratados e posteriormente submetidos para adoção pela comunidade. O Cempra atende de segunda a quinta, das 8h às 17h e nas sextas-feiras, das 8h às 16h. Visitas devem ser agendadas com antecedência.