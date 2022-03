Restaurante Popular de Santa Maria terá nova empresa gestora

A prefeitura de Santa Maria publicou o processo licitatório para a contratação da nova empresa que administrará o Restaurante Popular. O critério de escolha da empresa será o menor preço cobrado por refeição. O município custeará o valor máximo de R$ 7,52 por refeição servida.

O valor que será pago pelos cidadãos não mudará e segue em R$ 3,00. A contratação exige o fornecimento de até 575 refeições diárias no horário do almoço, das 11h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

O vínculo da prefeitura com a nova administradora do Restaurante Popular terá a duração de 12 meses e poderá ser prorrogado por mais 60 meses. Até a assinatura da ordem de serviço, o local não irá fechar e seguirá sob administração da atual empresa contratada emergencialmente. As propostas das empresas interessadas serão abertas em 15 de março

O secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, lembra do compromisso de não interromper o funcionamento do Restaurante Popular. Voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, o restaurante foi reaberto em 2019 após permanecer fechado por cerca de quatro anos.

"O Restaurante Popular é o equipamento das pessoas que mais precisam. O local não fica nenhum dia fechado. Prorrogamos o contrato com a atual gestão do local para que tenhamos tempo de assinar a ordem de serviço com a vencedora do pregão eletrônico (processo de seleção). Garantimos que os usuários do Restaurante Popular continuarão tendo acesso às refeições", afirma o secretário.