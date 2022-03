São Borja realiza campanha para arrecadar absorventes

A secretaria municipal de Desenvolvimento Social de São Borja, através do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e do Departamento de Políticas Públicas da Mulher, iniciou uma ação social para mulheres em vulnerabilidade social. A iniciativa visa a arrecadação de absorventes higiênicos.

Para marcar o início dessa ação social, as servidoras da pasta montaram pontos de recolhimento no Centro da cidade, em frente as farmácias Panvel, São João e MB. Nessa ocasião, cada pessoa que doava um absorvente recebia uma muda de flor. A campanha segue durante todo o mês de março e as pessoas interessadas em colaborar com a iniciativa podem fazer suas doações na sede da secretaria, que fica em frente ao Hospital Ivan Goulart.

A secretária de Desenvolvimento Social, Luciane Bidinoto ressalta que o absorvente é um produto de necessidade básica e por isso é necessário assegurar o acesso a esse material. "O absorvente é um produto de saúde. O uso de quaisquer outros itens, como sacos plásticos, papel higiênico, entre outros materiais, podem provocar agravos na saúde da população que menstrua, a exemplo de infecções urinárias e vaginais", diz.