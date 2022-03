Passagem de ônibus em Pelotas terá reajuste a partir de domingo

A tarifa do transporte coletivo urbano e rural de Pelotas passará, a partir da zero hora deste domingo (13), de R$ 4,50 para R$ 5,00. Para defender o reajuste de 11,1%, a prefeitura afirmou que novas iniciativas que buscam deter futuras elevações da passagem estão sob análise e, dentro de 60 dias, o valor que entra em vigor na próxima semana passará por reavaliação.

Pela planilha de custos analisada pela equipe técnica da secretaria de Transporte e Trânsito, a tarifa em Pelotas deveria ser R$ 5,50. Um reajuste dessa dimensão, no entanto, foi descartado pela prefeita Paula Mascarenhas. A chefe do Executivo fez uma série de reuniões com integrantes do governo, vereadores, representantes do consórcio que detém a concessão dos serviços no município e com outros prefeitos para tentar encontrar alternativas.

Entre as medidas que visam evitar novos reajustes, a prefeitura enviará à Câmara Municipal um projeto de lei para retirada gradativa dos cobradores, durante os próximos cinco anos. Os profissionais com contratos ativos atualmente terão seus empregos assegurados. O titular da secretaria de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam, informa que, simultaneamente, é aguardada a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do repasse do governo federal aos municípios, em ressarcimento à gratuidade do transporte de idosos acima de 65 anos. O projeto já foi aprovado pelo Senado.

Outra alternativa para evitar futuros impactos na passagem é a receita extra tarifária, com origem no saldo de cartões, de mais de um ano, que fica no sistema. Mensalmente, o vale-transporte é reposto pelos empregadores. Valores não gastos na totalidade vão se acumulando. A destinação desses recursos como crédito está em estudo para lançamento na planilha de custos operacionais.

Al-Alam cita a adequação da frota como o quarto item em análise pelo município. Atualmente, a idade média da frota é de sete anos. A exigência de reposição dos carros demandará, já no ano que vem, investimento alto para parte das empresas que prestam os serviços de transporte. Em Pelotas, há 100 ônibus em operação e 47 na reserva. A avaliação detém-se à possibilidade de utilização de veículos suplentes, evitando novas aquisições, principalmente a curto prazo.