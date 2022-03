RSC-453, entre Lajeado e Venâncio Aires, recebe melhorias

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) anunciou a realização de obras na RSC-453 estrada que liga Lajeado até Venâncio Aires. As melhorias serão executadas no trecho urbano da RSC-453, no bairro Floresta, com a construção de duas novas rótulas, localizadas nos quilômetros 27 e 29.

As obras ajudam a comunidade local a acessar, com mais segurança, a rodovia. Nos trechos, é recorrente o grande número de manobras por caminhões e veículos. A abertura da licitação para construção das rotatórias deve ser publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.

O acordo prevê que o Poder Executivo lajeadense ficará responsável pela abertura de duas vias laterais à rodovia em seus dois sentidos, no segmento de 1,3 quilômetros, que se estende entre as futuras rotatórias. De acordo com o diretor-administrativo e financeiro da EGR, André Arnt, os serviços serão fundamentais para a desobstrução do tráfego na região. "As duas rótulas irão facilitar a travessia dos estudantes que diariamente circulam pela rodovia", exemplificou.

Já no trecho de Venâncio Aires, a EGR fará uma readequação na interseção da RSC-453 com a rua Djanir Hausen de Oliveira, no acesso ao Distrito Industrial. O objetivo é atender a demanda relacionada ao grande fluxo de veículos, consequência do aumento populacional do município.

Para o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, a parceria com o município foi fundamental para a execução dos trabalhos, que beneficiam toda a região. "É uma forma de melhorar a segurança da população que circula pela rodovia e que reflete diretamente na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico e social de Lajeado e arredores", ressaltou o dirigente.