Audiência trata de subsídio ao transporte em Caxias do Sul

O secretário de Trânsito de Caxias do Sul, Alfonso Willenbring Júnior, participou de audiência realizada na Câmara Municipal de Caxias do Sul, para debater o projeto de lei que cria um subsídio ao transporte público municipal. O encontro, promovido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação do Legislativo, teve pouco mais de 25 participantes simultâneos, entre o plenário e as plataformas online. O projeto prevê aplicação inicial de R$ 3,350 milhões.

O secretário lembrou que vários municípios do porte de Caxias do Sul já subsidiam o transporte público e reiterou que, desde 2010, o sistema sofre com queda no número de passageiros transportados anualmente. Em 2010, foram mais de 56,6 milhões; em 2019, antes do começo da pandemia, 43,1 milhões. Com a pandemia, os números anuais ficaram na casa de 21 milhões de passageiros. Combinado a isto, o custo do sistema tem sofrido repetidos aumentos, sobretudo em insumos como diesel, pneus e chassi. Diante do quadro, o Willenbring defendeu o subsídio como única alternativa para a manutenção do sistema.

Em diversos momentos, o secretário repetiu que o momento é difícil e que o transporte coletivo de Caxias do Sul jamais trabalhou com uma frequência tão baixa de passageiros. Opinou que uma fatia da queda se explica pela inserção de outros modais no mercado, como transporte por aplicativos e veículos próprios. Willenbring apontou que, até 28 de fevereiro de 2022, havia mais de 326 mil automóveis licenciados em Caxias do Sul, média de três veículos a cada cinco habitantes. Mesmo com todas as restrições, o secretário expôs que a frota da concessionária faz 34 mil quilômetros por dia, e que a empresa trabalhou no prejuízo nos últimos dois anos.

Caso o projeto aprovado, a tarifa passará para R$ 4,75 para o pagamento com cartão, sendo mantido o valor de R$ 5,50 para passageiros que pagarem em espécie. Também será instituída a Tarifa Verde, em horários específicos, no valor de R$ 3,50. Os usuários dos distritos, que atualmente pagam tarifas entre R$ 11 e R$ 16,50, terão valor único de R$ 5,50. Para os estudantes, a passagem será de R$ 2,75.