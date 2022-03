Com fim de repasses, hospital de Canela desabilita leitos de UTI

A UTI do Hospital de Caridade de Canela não está mais em funcionamento. No dia 28 de fevereiro, o governo Federal interrompeu os repasses financeiros aos municípios destinados para manutenção dos leitos hospitalares de UTI Covid. Como consequência, o governo estadual desabilitou os cinco leitos, e a estrutura teve que ser desativada nesta quarta-feira (9)

No entanto, a direção da casa de saúde realocou equipamentos como respiradores, monitores, bombas de infusão e desfibrilador para leitos clínicos de média complexidade, com o objetivo de manter os atendimentos médicos a pacientes com coronavírus. A interventora do HCC, Iracema Montiel de Oliveira, explica que os pacientes que estiverem em situação grave serão transferidos para hospitais da região, conforme disponibilidade da Central de Leitos do Estado. "Seguimos com uma estrutura adequada para estabilizar e entubar aqueles pacientes em casos mais críticos, até que ocorra a transferência", destaca a interventora.

O secretário de Saúde de Canela, Leandro Gralha, ressalta que o município vem registrando uma queda significativa de casos graves e internações graças a eficácia da vacinação, o que acaba gerando baixa ocupação dos leitos de UTI Covid. "Tentamos reverter esta decisão judicialmente, mas a União entende que os leitos não são mais necessários", lamenta o secretário.

Como medida de urgência o município ingressou com ação judicial na esfera federal, contra a União, postulando liminarmente a manutenção da habilitação dos leitos até o fim da pandemia ou até o encerramento do estado de emergência e calamidade da saúde pública nacional. Mas o juiz competente ainda não realizou a apreciação da liminar.

No Boletim Epidemiológico da secretaria de Saúde de Canela divulgado na terça-feira, (8), apenas um paciente estava internado na UTI Covid do HCC. O paciente registrou melhora nas últimas 24 horas, necessita apenas de suporte ventilatório mecânico e foi transferido para um leito clínico.