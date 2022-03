Para amenizar seca, produtores de Venâncio Aires são contemplados com a abertura de novos açudes

A secretaria municipal de Desenvolvimento e Emater/Ascar apresentaram, nesta semana, os resultados de dois programas estaduais que preveem a construção de açudes para reserva de água e irrigação no interior de Venâncio Aires. O primeiro programa - Infraestrutura rural 2020 - que contemplou 10 produtores rurais inscritos desde 2020, finalizou 230 horas-máquinas trabalhadas nos meses de janeiro e fevereiro, em quatro distritos atingidas pela estiagem. Enquanto o segundo programa - Avançar RS, aberto imediatamente em seguida, teve a aprovação para mais 10 famílias agricultoras e cinco suplentes que aguardam seus açudes na próxima etapa.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Gilberto dos Santos, os serviços da etapa foram realizados por empresa terceirizada pelo governo do Estado e irão contribuir com produtores que aguardavam há muito tempo pela irrigação das suas propriedades. "Venâncio vem passando por anos sequentes de estiagem e essa é uma política importante para permitir que os produtores armazenem água nas propriedades e garantam sua produção", completou.

O chefe do escritório local da Emater/Ascar, Vicente Fin, completa que, em 2022, foram mais de 80 comunicações de perdas pela estiagem junto às instituições financeiras do município, enquanto no ano anterior não passaram de 25, o que comprova a gravidade da situação. Fin destaca também que os produtores contemplados nas duas etapas seguiram critérios técnicos de avaliação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Comder) e receberam visitas comprobatórias dos profissionais da Emater sobre a necessidade e viabilidade do açude em cada propriedade. Para a segunda etapa do programa de irrigação, o Município ainda recebeu a confirmação de datas para início dos trabalhos.