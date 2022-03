Prefeitura anuncia a construção de cinco escolas em Passo Fundo

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, anunciou nesta quarta-feira (9) que o município fará a construção de quatro novas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI's) e uma de Ensino Fundamental, criando aproximadamente 1 mil novas vagas para a rede de ensino a partir da entrega destes espaços. O edital para a contratação das empresas que farão os projetos técnicos das instituições já foi publicado.

Conforme o prefeito, os investimentos em educação vão qualificar e ampliar o acesso das crianças à rede pública de ensino. "Há uma demanda por novas vagas nas escolas de educação infantil e a prefeitura está trabalhando para garantir a universalização do atendimento", destacou ele, anunciando que os espaços serão construídos em bairros diferentes, melhorando também a distribuição das vagas entre as regiões de Passo Fundo.

De acordo com Pedro, receberão as obras das novas escolas os bairros César Santos, Cidade Nova, Valinhos, Maggi de Césaro e Petrópolis. "As secretarias de Educação e a de Planejamento já mapearam as áreas públicas compatíveis para a construção. Para a EMEF do bairro Petrópolis, a prefeitura lançará um outro edital para a aquisição de uma área que atenda as necessidades da construção da escola", argumentou o prefeito.

Segundo o secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, no bairro César Santos a nova EMEI substituirá o prédio até então utilizado para o funcionamento da Escola Toquinho de Gente. "Estas escolas serão feitas em bairros cuja demanda é bastante significativa, a partir das demandas mapeadas pelo sistema informatizado de gerenciamento da educação. A escola que será construída no bairro Cidade Nova, por exemplo, vai atender também a região do bairro Vera Cruz", explicou.

Adriano também reforçou que as novas escolas municipais estão sendo planejadas atendendo ao projeto de modernização tecnológica desenvolvido pela secretaria de Educação. "Para além da ampliação do número de vagas, isto compreende uma série de aspectos que tratam da inovação e da educação para o futuro, um conceito que estamos trabalhando em toda a rede de ensino", defendeu.