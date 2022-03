Ambulatório pós-Covid de Canoas passa a ter novo serviço

Importante demanda percebida pelos especialistas que atendem no ambulatório pós-Covid de Canoas, o acompanhamento psicológico dos pacientes com sequelas do novo coronavírus é agora uma realidade. A psicóloga Luana Janssen passou a integrar o serviço, prestando suporte, inicialmente, aos usuários da fisioterapia, mas em breve terá agenda específica para atendimentos individuais.

"O trabalho é ajudar o paciente a ter uma nova perspectiva de vida após a Covid, aceitar esse corpo novo, com novas demandas e limitações. Muitos ficam com dificuldades de realizar seu trabalho e, até mesmo, desempenhar atividades que antes eram simples, como caminhar sem cansar ou sem perder o ar, passam a precisar do apoio de familiares ou cuidadores. Podemos vencer estas etapas de uma forma mais motivada, entendendo que é preciso ajustar o novo corpo. Há também questões muito particulares, inclusive envolvendo perdas, que devem ser tratadas individualmente", pontua a profissional.

Para o responsável do Ambulatório Pós-Covid, o clínico Edinilson Lautenschlager, a assistência multidisciplinar é fundamental no tratamento de sequelas de Covid-19 e da forma longa da doença. "Muitos pacientes têm comprometimento na qualidade de vida, sofreram perdas ou não conseguem retornar ao trabalho. Isso abala muito o psicológico. Além disso, podem envolver ainda manifestações como ansiedade e depressão. Por isso, a presença da psicologia é muito importante", aponta.

Mesmo sem deixar de atender durante a suspensão de consultas eletivas no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), o Ambulatório Pós-Covid registrou em fevereiro uma queda no número de novos pacientes. Ainda é cedo para dizer se a vacinação pode ter impactado a diminuição de casos de sequelas, mas o dado pode ser um indicativo.

O serviço atendeu até então, prioritariamente, os agendamentos de retorno dos pacientes que já eram usuários. Ainda assim, foram 901 atendimentos, entre consultas com clínico-geral, pneumologista e neurologista, sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, e exames laboratoriais e de imagem.

Inaugurado em junho de 2021, o ambulatório pós-Covid já prestou 10.534 atendimentos, incluídos também consultas com cardiologista. Os pacientes são encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) através das unidades de saúde da prefeitura, e contam com atendimento especializado no tratamento das sequelas da Covid-19.