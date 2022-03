Prefeitura de Santa Maria define índice de reajuste a servidores

A prefeitura de Santa Maria encaminhou à Câmara de Vereadores os projetos de lei que tratam da reposição salarial dos servidores municipais. Uma das propostas trata da revisão geral para todos os funcionários do quadro do município. A outra é relativa ao reajuste para os professores municipais.

A revisão proposta para todos os servidores de forma geral é de 18,89%, conforme já havia sido anunciado pelo prefeito Jorge Pozzobom em fevereiro. O percentual está baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é resultado do somatório das revisões anuais de 2019, 2020 e 2021, anos nos quais os servidores não tiveram atualização salarial. Os professores municipais, além da revisão de R$ 18,89%, terão um reajuste de 2,16% no salário. As alterações englobam os servidores da ativa, os aposentados e os pensionistas. O projeto será avaliado pelos vereadores.