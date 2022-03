Festival do Chucrute volta a ocorrer na cidade de Estrela

A prefeitura de Estrela confirmou a parceria com a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana para a realização do 55º Festival do Chucrute, que ocorrerá entre os dias 14 a 22 de maio, no Centro Comunitário Cristo Rei, em Estrela. O evento contará com dois bailes, café colonial, evento para os idosos e o tradicional desfile temático.

O festival, que estava confirmado para o ano de 2020, acabou cancelado em razão da pandemia. No ano seguinte, novamente adiado, para somente agora poder voltar à ativa. O lançamento da 55ª edição do festival está confirmado para o dia 8 abril, no Lar do Jovem, a partir das 20h. "A gente tem que virar um pouco a página do coronavírus, que trouxe tanta mágoa, sequela e tristeza para a população. Temos que retomar a nossa vida dentro da normalidade. O Festival do Chucrute representa a família de Estrela. Lá estão desde a criança até o idoso e isto precisava ser retomado", classifica o prefeito de Estrela, Elmar Schneider.

Segundo o chefe do Executivo estrelense, no próximo aniversário do município, o presente será a retomada do Festival do Chucrute. "Estamos muito felizes com esta retomada. O festival faz parte da nossa cultura, história, educação e da nossa família. A realização dele é motivo de alegria para Estrela", complementa o prefeito.