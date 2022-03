Empresa do ramo da saúde se instala no Feevale Techpark

O Feevale Techpark conta com mais um importante empreendimento. A Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos inaugurou, nesta quarta-feira (9), sua nova unidade industrial na unidade de Campo Bom do parque tecnológico da Universidade Feevale. A cerimônia contou com representantes da empresa, da Feevale, da prefeitura de Campo Bom e de entidades.

Localizada no lote 8 do Feevale Techpark, a obra contempla um prédio com 360 metros de área em um lote de 2.500m², e contou com investimentos de cerca de R$ 3 milhões. No empreendimento, está instalado o novo laboratório de implantáveis - dispositivos médicos que são inseridos no corpo ou sob a pele - da empresa.

O prédio, de dois andares, abriga uma sala limpa com classificação para ambientes com diferentes graus de assepsia, necessária para indústrias dos ramos farmacêutico, veterinário, microeletrônico, entre outras para a produção de clips hemostáticos e de stents de vias aéreas e outros produtos que necessitam desse ambiente limpo para sua manufatura. No local, também funcionará uma unidade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (Bhio PDI).

De acordo com o diretor geral da empresa, Marcelo Saraiva, a Bhio Supply tem atualmente a maior participação no mercado brasileiro de materiais para laparoscopia, alcançando 30%, e é a maior empresa em materiais cirúrgicos da América Latina. "Nesta unidade, passará a operar, por exemplo, o Roboclip, tecnologia desenvolvida que tem capacidade de produzir com oito vezes mais rapidez que as grandes indústrias do ramo. Temos o objetivo de desenvolver tecnologias nacionais para que o país tenha seus próprios fornecedores. Não posso deixar de agradecer a todos os sócios, funcionários, parceiros, prefeitura de Campo Bom e à Universidade Feevale", afirmou.