Guarda Municipal de Pelotas terá patrulha Maria da Penha

Teve início, nesta quarta-feira (9), a formação de agentes da Guarda Municipal (GM) que irão atuar na Patrulha Maria da Penha (PMP) em Pelotas. A unidade vai atuar de segunda a sexta-feira, em sistema de visitas às vítimas e rondas periódicas, bem como ministrar palestras nas escolas da rede municipal de ensino sobre a legislação e as formas de violência e proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Quatro guardas integram a primeira equipe de agentes. A formação começou com a palestra do promotor de Justiça Décio Silveira da Mota, que apresentou os aspectos jurídicos da Lei Maria da Penha. Além da parte legal, também serão abordados aspectos psicológicos. "Esperamos poder colaborar com a rede de proteção à mulher, junto à Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar, por meio dessas ações. Vai ser um ganho para a população e para o Município", afirmou o secretário de Segurança Pública, José Apodi Dourado.

A prefeita Paula Mascarenhas acompanhou a abertura do curso. A iniciativa busca qualificar profissionais que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher e no acolhimento de vítimas. "Nossa rede de proteção vem se inserir em um cenário muito rico, que já tem muitos trabalhos e ações do Poder Público e de tantas instituições que se dedicam à causa de proteção e emancipação feminina", frisou Paula.