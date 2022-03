Nova Petrópolis sedia fórum para tratar da energia solar

Com o objetivo de fomentar o diálogo e a discussão sobre o futuro da geração solar nos próximos anos, o potencial de ampliação de instalações eficientes no Rio Grande do Sul e a geração de oportunidades com o crescente número de empresas atuando no setor de energia solar, o II Fórum Estadual de Energia Solar ocorrerá nos dias 17 e 18 de março, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. Já a Feira Solar, espaço aberto ao público que abrigará mais de 30 expositores, acontecerá no dia 19 de março, na rua Coberta.

De acordo com o coordenador do fórum, Tiago Cassol Severo, a programação do evento foi desenvolvida com o intuito de difundir conhecimento sobre o setor de energia solar, com capacitações e trocas de experiências. "Além de um debate profundo sobre os impactos da aprovação do Marco Legal da Geração Distribuída, também haverá a necessidade de as empresas integradoras expandirem ou inovarem seus serviços. Assim, debates sobre eficiência energética, usinas híbridas e novas tecnologias serão pautadas no evento por profissionais competentes do setor", destaca Severo.

A abertura do fórum ocorrerá na quinta-feira, dia 17 de março, a partir das 9h, e contará com palestra do Presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), Guilherme Chrispim, que abordará o tema "Mercado de Energia após o Marco Legal da GD". Na sequência, o Presidente Executivo da Associação Brasileira de Energia Solar (ABSOLAR), Rodrigo Lopes Sauaia, fará palestra sobre "Mercado de energia solar com a lei 14300/22".

Até o dia 14 de março, é possível realizar a inscrição com valores promocionais, além do combo para Fórum e workshops. A venda promocional é realizada exclusivamente pelo site (forumenergiasolar.com.br/inscrição)