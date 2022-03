Trecho de 5,3 quilômetros da ERS-413 é municipalizado e Executivo de Lajeado vai assumir responsabilidade

Foi assinado o termo de transferência de responsabilidade para o município de Lajeado sobre o trecho de 5,3 quilômetros da ERS-413, principal via que corta o bairro São Bento, até a divisa com o município de Santa Clara do Sul. A partir de agora, o trecho lajeadense da rodovia, que estava sob responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), passa a se chamar de rua Carlos Spohr Filho. O documento foi recebido na prefeitura nesta semana.

A transferência ocorreu após o governo do Estado sancionar a lei estadual que aprovou o projeto de municipalização do trecho. Segundo o prefeito Marcelo Caumo, agora o Executivo lajeadense fica responsável pela manutenção do trecho, não dependendo da intervenção do Daer para que ocorram melhorias.

Conforme o engenheiro da prefeitura de Lajeado, Isidoro Fornari Neto, havia divergências quanto às áreas de domínio definidas pelo Estado com as definidas pelo município de Lajeado. "Agora teremos autonomia para a execução de projetos ao longo do trecho, como a construção de uma rótula em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que ainda demanda projeto técnico antes de ser construída", adianta.

Até então, o Daer estabelecia como área de domínio 20 metros do centro da pista para cada uma das suas laterais e outros 15 metros adicionais em cada lateral como áreas não edificantes, o que comprometia 35 metros em cada lateral da ERS-413, sendo um obstáculo a novos projetos de edificações e ao desenvolvimento ao longo do trecho. Com a municipalização, a legislação municipal reduz a exigência da área de domínio para 30 metros (15 metros em cada lateral da via, a partir do eixo central), o que altera a ocupação dos espaços e permitirá a abertura de novos empreendimentos e negócios ao longo do trecho.