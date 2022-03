Hospital de Carlos Barbosa abre clínica para mulheres

As mulheres de Carlos Barbosa e região ganharam um presente no dia 8 de março: a inauguração da Clínica da Mulher do Hospital São Roque. O primeiro espaço com atendimento especializado para o público feminino na serra gaúcha abriu as portas no Dia Internacional da Mulher.

O espaço é exclusivo para mulheres, com exceção de acompanhantes homens escolhidos pelas pacientes. Os dois consultórios e as salas de exames foram projetados pensando no conforto e privacidade de todos que acessam o local. Na nova área, é possível contar com um ambiente ainda mais acolhedor, incluindo uma nova e ampla sala de espera e recepção.

A clínica é um espaço multiprofissional. Entre as especialidades disponíveis estão ginecologia, obstetrícia, mastologia, uroginecologia, fisioterapia pélvica e nutrição. Há também a disponibilidade de pediatra, permitindo que as revisões pós-parto possam ocorrer para o binômio mamãe-bebê.

Todos os serviços adjacentes do hospital estão integrados, ampliando o acesso a outros setores, como Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) e os médicos disponíveis na Clínica de Especialidades, como dermatologista, nutrólogo, psiquiatra, clínico médico. A intenção é que todas as ações possam ser realizadas de forma ágil, diminuindo ao máximo o tempo de espera.

"Quando falamos em saúde da mulher, logo pensamos na ginecologia. Mas é essencial que nós tenhamos um olhar integral nessa área para podermos prevenir ou tratar de forma precoce uma série de problemas e doenças que possam surgir. A Clínica da Mulher tem como objetivo ser referência no cuidado feminino em todas as fases da vida.", descreve Cátia Argenta, gestora do Hospital São Roque.