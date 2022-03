Os dias 25, 26 e 27 de março terão a realização do 2º Festival de Cerveja Artesanal e 3º Festival Gastronômico e Cultural de Igrejinha. O evento, que será realizado no Parque de Eventos Almiro Grings (Parque da Oktoberfest) será animado com muito rock and roll. Serão mais de 10 shows musicais com artistas regionais e atrações nacionais e dois Djs. Entre os destaques, estão três bandas tradicionais do rock gaúcho: Serginho Moah será a atração da noite de abertura, Vera Loca sobe ao palco no sábado e os Acústicos e Valvulados voltam ao evento pelo segundo ano para fechar a festa em grande estilo. Nos três dias de evento, haverá a participação de 10 restaurantes que servirão pratos criados especialmente para o momento e 20 cervejarias gaúchas que vão oferecer diferentes tipos de cervejas e chopes artesanais.