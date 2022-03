Taquari tem 88 crianças em espera por vaga na rede municipal de ensino

A prefeitura de Taquari divulgou um balanço acerca da espera por vagas para crianças nas escolas municipais. Para o início do ano letivo de 2022, a rede municipal de educação tem uma demanda por vagas na educação infantil de 88 crianças. O número é menor que o do início de 2021, quando o número era de 222 na lista de espera.

A prefeitura afirma que está construindo duas escolas de educação infantil em Taquari, uma com projeção para conclusão no primeiro semestre de 2022, com capacidade para 120 alunos, e que deve zerar a lista de espera para vagas na educação infantil. A obra da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Ivo Lautert (Creche do Parque do Meio), deve ficar pronta até junho deste ano. A construção, que estava paralisada desde 2016, foi retomada no ano passado. A previsão de conclusão é no primeiro semestre de 2022.

Em outubro de 2021, o governo municipal inaugurou a EMEI Darcy Ribeiro, no bairro Léo Alvim Faller. A construção da escola de educação infantil iniciou em junho de 2016, com um investimento de R$ 1.3 milhão. O educandário tem capacidade para 120 alunos, e conta com uma estrutura moderna e acessível para atender a todos os estudantes.

A administração municipal está iniciando a construção de um espaço de lazer, com quadra esportiva, área de brinquedo e espaço para caminhadas, que serão utilizados pelos alunos e disponibilizado para comunidade do bairro. O valor orçado da obra é de R$ 1.060 milhão.

"Uma das nossas prioridades é a educação, por isso investimos pesado nessa área. E, com o avanço nas nossas obras, em breve pretendemos zerar o déficit de vagas na educação infantil", destacou o prefeito André Brito.