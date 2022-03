UPF anuncia criação de escola de Ciências Agrárias

A Universidade de Passo Fundo (UPF) apresentou na Expodireto, em Não-Me-Toque, a nova Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios. A novidade faz parte do novo modelo político-administrativo da instituição, com estrutura mais moderna, integrada e conectada internamente e também à realidade do mercado. O objetivo é qualificar os processos de gestão e avançar na excelência acadêmica e na produção de conhecimento.

A reitora da UPF, Bernadete Maria Dalmolin, explica que a nova escola foi planejada com foco no desenvolvimento sustentável da região norte do Rio Grande do Sul e está alinhada às transformações sociais e às exigências do mercado. Ela acrescenta que as mudanças promovem uma imersão maior dos acadêmicos na realidade das suas áreas de atuação. "Inovamos para melhor responder às necessidades do nosso tempo e do futuro", ressalta.

Segundo o professor Eraldo Zanella, atual diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, a nova organização busca ampliar a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. "A região é uma potência no agro. Por meio da profissionalização, do empreendedorismo e da inovação, queremos fortalecer essa vocação oferecendo soluções para toda a cadeia produtiva", reforça. Segundo ele, a escola vai permitir que a UPF contribua ainda mais em todas as pontas do campo, passando pela indústria, até o consumidor final, inclusive com atendimento aos pequenos produtores.

A Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios abrange os cursos de graduação em Administração, Agronegócio, Agronomia, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Ciências Econômicas, Engenharia de Alimentos e Medicina Veterinária. Também engloba pós-graduação stricto sensu, especializações, MBA e residências. A estrutura física inclui todas as áreas das unidades acadêmicas que foram integradas.