Santa Rosa recebe verba federal para projeto de resíduos

A cidade de Santa Rosa vai receber R$ 13,7 mil para investir na elaboração de estudo de concepção e projetos de engenharia para manejo de resíduos sólidos urbanos e de águas pluviais. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), autorizou o repasse.

"Nós sabemos o benefício que o tratamento de água, de esgotos, a canalização adequada dos córregos propicia às cidades. Então, estamos fazendo todo o esforço para que não haja nenhuma interrupção do cronograma físico-financeiro dessas obras", destaca o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. "Esperamos brevemente concluir essas obras e que elas sirvam à população", completa. Desde janeiro deste ano, R$ 102,1 milhões do Orçamento Geral da União (OGU) foram empenhados e R$ 121,6 milhões foram repassados pelo MDR, para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico pelo País