Prefeitura vai abrir república para jovens em São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, assinou um termo extrajudicial firmado com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que visa a implantação e implementação de república para jovens. O espaço terá o propósito de oferecer proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de até 10 pessoas maiores de 18 anos, egressos dos acolhimentos parceiros do município.

A iniciativa segue as orientações técnicas do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e será desenvolvido em sistema de autogestão ou cogestão, possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores. O processo de planejamento compreende as demandas originadas através das ações civis públicas, bem como outras que sejam prognosticadas a partir do estudo da realidade local.

A implantação e implementação da república, conforme acordo, vai ocorrer até dezembro deste ano, sendo que até este período, o município compromete-se a repassar a cada jovem indicado nas ações judiciais o valor de R$ 829,26. O valor deve ser usado para custeio de suas despesas de moradia e manutenção, bem como aquisição de eventuais itens necessários para moradia.

Vanazzi saudou a iniciativa que envolve a prefeitura e o MPRS. "É mais uma ação que envolveu as secretarias de Assistência e Habitação e a Procuradoria Geral. Através deste acordo, ações judiciais deram origem a uma política pública que ampara e dá oportunidade para esses jovens. É uma forma de constituir uma perspectiva de futuro para esses adolescentes", comentou o prefeito.

A procuradora-geral do município, Angelita da Rosa, vê a ação como parte de uma luta por uma sociedade mais igualitária. "Tivemos muitas discussões e argumentações para chegar nesse acordo que vai dar uma outra perspectiva de vida para as crianças e os adolescentes que estão em acolhimento e não tiveram as mesmas oportunidades e as mesmas vivências daquelas que estão em família. Então, precisávamos providenciar isso", reforçou.