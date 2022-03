Consórcio avalia qualidade da água em pontos do Rio dos Sinos

No mês de fevereiro, o relatório do Programa de Monitoramento Espacial do Pró-Sinos apontou a continuidade de uma situação constatada desde o início do verão: a água do Rio dos Sinos e de seus afluentes apresenta boa qualidade na Porção 1, nos trechos que antecedem as áreas urbanas, e vai piorando à medida que o rio avança para áreas densamente habitadas (Porção 2).

Mensalmente, o Consórcio Pró-Sinos monitora nove parâmetros de qualidade da água em 24 pontos representativos da Bacia do Rio dos Sinos. A partir desses parâmetros (Coliformes Termotolerantes, pH, Nitrogênio, Fósforo, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Temperatura, Turbidez e Sólidos Totais), é calculado o Índice da Qualidade da Água (IQA), um número que permite uma avaliação genérica, mas significativa, das condições da água no local.

Durante o mês de fevereiro, na primeira porção, os pontos mais próximos às nascentes do Rio dos Sinos e seus afluentes permanecem com bons resultados, tendo havido, inclusive, leve melhora. A menor ocorrência de chuvas reduziu as vazões e a turbulência dos cursos de água, mantendo a baixa turbidez e valores favoráveis nos demais parâmetros.

De acordo com o relatório, os destaques positivos dessa região permanecem sendo os pontos situados nas extremidades da bacia. Em P5 e P6, houve uma variação mais expressiva no pH, indicando alcalinidade. Esse parâmetro, no entanto, não comprometeu a medição de qualidade da água

Já os pontos que sofrem influências das áreas urbanizadas apresentam qualidade decrescente devido à presença de coliformes termotolerantes. Os demais parâmetros desses pontos ainda se situam em níveis razoáveis, à exceção da concentração de Coliformes. Isso demonstra a degradação da água causada pela falta de tratamento dos esgotos urbanos. Essa condição contraindica a balneabilidade nesses pontos.

O levantamento mostra a piora nos índices da segunda porção, com valores bastante baixos. Em especial, os arroios afluentes do Rio dos Sinos. Os destaques negativos são o ponto que fica na foz do Arroio João Corrêa, além do Arroio Portão/Estância Velha. Este último, inclusive, passou da condição ruim para muito ruim.

Na avaliação da área técnica do consórcio Pró-Sinos, o período do verão naturalmente apresenta menor volume de chuva e, consequentemente, a diminuição da vazão dos cursos d' água. A menor vazão produz maior concentração da carga de esgotos não tratados, deteriorando a qualidade das águas.