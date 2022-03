FAS busca famílias que possam oferecer lar temporário em Caxias do Sul

A Fundação de Assistência Social (FAS) quer sensibilizar a comunidade caxiense para o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, que tem como objetivo uma atenção mais individualizada às crianças e adolescentes. Atualmente, Caxias do Sul atende cerca de 200 crianças e adolescentes que necessitaram, por alguma questão de risco ou vulnerabilidade, serem afastados temporariamente de suas famílias e passaram a viver em instituições como abrigos ou casas-lar.

O serviço capacita e habilita famílias interessadas em acolher em suas casas, no momento em que a criança ou o adolescente mais precisam, ajudando a mudar a sua história. A criança ou o adolescente, de 0 a 18 anos, que está em medida protetiva, passam a morar na residência da família acolhedora, por tempo determinado, sendo acompanhados também pela equipe do serviço. A família recebe um subsídio financeiro mensal para auxiliar nas despesas do acolhimento.

Essa modalidade de acolhimento possibilita atenção mais individualizada, favorecendo processos tanto nos cuidados protetivos, como de socialização, orientação, afeto e respeito à sua história, identidade e garantindo a convivência familiar e comunitária. "O município já possui famílias acolhedoras habilitadas e que comprovam os benefícios do acolhimento familiar, como nos conta uma mãe acolhedora, que já possuía um histórico de atividades voluntárias e sentiu que poderia auxiliar de uma forma ainda mais próxima", explica Ingrid Bays, coordenadora do serviço.

A equipe também destaca a importância do envolvimento da comunidade para divulgação, compreensão e acesso ao Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Para mais informações, as famílias interessadas devem contatar a equipe do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, composta também pela psicóloga Viviane Fiorentin Uznanski e pela assistente social Vanisa da Silva Raber.