Arroio do Meio pede construção de viaduto na ERS-130

O prefeito de Arroio do Meio, juntamente com uma equipe do município, participou de audiência virtual com o Secretário Extraordinário de Parcerias do Estado, Leonardo Busatto. Na ocasião, ele reforçou a necessidade de mudança nas obras de concessão da ERS-130, especialmente no trevo de acesso à cidade. "Nosso maior problema hoje é a entrada e saída de veículos no trevo. A rótula alongada não resolve o problema pois congestiona o tráfego na ERS-130, dificultando ainda mais o trânsito", reforçou Bruxel.

Para melhorar a mobilidade urbana neste local, o secretário da Fazenda, Valdecir Crecencio sugeriu a construção de uma elevada no trevo de acesso à cidade, o que deixaria o fluxo mais ágil. Outra questão citada é a busca por uma solução entre os bairros Medianeira e São José, onde estão localizadas as empresas Bremil, Vale Log e Neugebauer e que tem grande fluxo de veículos pesados. "Nossa sugestão seria de um viaduto que passasse por cima da rodovia, facilitando o acesso para estas indústrias e bairros", disse o secretário.

A administração deixou claro ao secretário de Estado que, se necessário, está disposta a abrir mão de outras obras na rodovia para ter estes dois projetos atendidos, pois as mudanças são imprescindíveis e cruciais no plano de obras da concessão da rodovia. Uma avaliação será feita sobre a viabilidade do pedido.