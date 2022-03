Venâncio Aires terceiriza atendimento aos presos da Peva

A prefeitura de Venâncio Aires assina, na manhã desta quarta-feira (9), um contrato de prestação de serviços de gestão e operacionalização da equipe de atenção básica da saúde prisional. A partir de investimentos mensais de R$ 64.5 mil, profissionais da saúde irão prestar atendimentos diversos no Presídio Estadual de Venâncio Aires (Peva).

Os trabalhos serão prestados a partir da gerência Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social (Fuvates), mantenedora da Universidade do Vale do Taquari (Univates). De acordo com o secretário municipal da Saúde, Tiago Quintana, o contrato estabelece até 150 horas mensais de atendimentos profissionais na unidade prisional de Venâncio Aires.

Serão serviços de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgiões dentistas e psicólogos. O contrato soma R$ 774.262,68 por ano. "Com a terceirização da saúde prisional, que é uma obrigação nossa, liberamos profissionais e serviços para atendimento direto da nossa população. Além disso, é a primeira experiência que pretendemos estender depois para novas unidades", completa Tiago Quintana.