Prefeitura chama 388 beneficiários do auxílio emergencial

Após duas prorrogações para que os contemplados do Auxílio Emergencial Canoense retirassem os cartões de benefício, 338 beneficiários não compareceram nos dias designados pela Secretaria de Governança e Enfrentamento a Pandemia. Outros 50 contemplados enviaram formalmente o pedido de desistência para participar do programa.

O programa Auxílio Emergencial Canoense beneficia 5 mil canoenses a cada edição. Sendo assim, a prefeitura irá chamar 388 suplentes para compor a listagem total. Os nomes dos novos contemplados será divulgado na quinta-feira (10), no site da prefeitura e, posteriormente, será divulgado o cronograma com as datas para a retirada dos cartões.

O programa vai fornecer, por mês, uma ajuda financeira de R$ 200,00, auxílio transporte de R$ 96,00, além de curso de qualificação profissional. Em contrapartida, os beneficiários devem fazer 4h mensais de serviços à comunidade.