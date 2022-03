Lâmpadas de LED são instaladas em pontos de Bento Gonçalves

A cidade de Bento Gonçalves está ganhando uma nova iluminação em alguns dos principais pontos do município. Serão instalados 661 luminárias de LED no bairro Santo Antão e nos acessos do distrito do Vale dos Vinhedos (Pomarosa e Jardim Glória). O prefeito Diogo Siqueira assinou a ordem de início dos trabalhos. O valor da obra é R$ 667.7 mil.

A obra irá gerar uma economia de energia ao município em torno de 31%, o que equivale a aproximadamente R$ 10 mil por mês, além de melhorar a iluminação e reduzir a manutenção. "Mais um trecho que recebe a modernização da iluminação na nossa cidade, se somando as 767 já instaladas em 2021", disse o secretário de Mobilidade Urbana, Henrique Nuncio.

As luminárias instaladas tem garantia de fabrica de cinco anos e já estão preparadas para uma futura instalação de telegestão na iluminação o que permitirá ao município realizar o controle da iluminação através de uma central. Estamos fazendo um investimento que vai refletir na segurança e qualidade de vida do nosso cidadão. Nos próximos meses vamos ampliar para mais localidades e para as praças", ressaltou o prefeito de Bento Gonçalves.