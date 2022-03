Taquara faz trabalho preventivo contra surgimento de focos de dengue

A secretaria de Saúde de Taquara intensificou os trabalhos de prevenção do mosquito Aedes aegypti, causador de doenças como dengue, chikungunya e zika. Agentes comunitários de saúde e enfermeiros participaram de uma capacitação, para fornecer reforço às orientações de combate à doença. A medida preventiva busca evitar que ocorram surtos no município

Há 16 pacientes com suspeita de dengue em Taquara. De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Andressa Martins, um dos trabalhos realizados está na delimitação de foco e na Pesquisa Vetorial Especial com ação mecânica no entorno dos domicílios onde há casos suspeitos. "Além das ações de coleta e rastreamento desenvolvidas pelos agentes de endemia e agentes de saúde, todos os profissionais que atuam na Saúde estão desenvolvendo medidas orientativas e preventivas para evitar o contágio da doença", explica, completando que as amostras coletadas são encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Lacen).

As ações recentes realizadas pela equipe da Vigilância em Saúde são realizadas nos bairros Jardim do Prado, Empresa, Sagrada Família, Cruzeiro do Sul e Petrópolis, onde houve a detecção dos recentes casos suspeitos. "Os agentes estão identificados com crachá da Vigilância Ambiental e com um jaleco verde. É um trabalho contínuo e muito importante para evitar que ocorra a proliferação do Aedes aegypti na nossa cidade", salienta a secretária de Saúde, Mariane Farias da Silva.