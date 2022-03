Senai vai inaugurar estrutura ampliada em Santa Cruz do Sul

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) ampliou a sua estrutura em Santa Cruz do Sul. O Centro de Formação Profissional Carlos Tannhauser passou por uma reformulação envolvendo conceitos de flexibilidade, sustentabilidade e acessibilidade, além da construção de um novo prédio que acrescentou cerca de 770 m² ao espaço já existente. A inauguração oficial ocorrerá na quinta-feira (10), às 11h.

A nova estrutura é composta por um laboratório de solda - inclui 14 boxes com sistema de exaustão individualizado, equipamentos que permitem a realização de operações de soldas em processos MIG, MAG, TIG e eletrodo revestido e tratamentos térmicos. Esse prédio conta ainda com uma oficina de manutenção mecânica industrial, equipada com ferramental e kits didáticos, que permitem ao aluno desenvolver o aprendizado prático alinhado à realidade da indústria local. Também inclui uma sala de aula para até 40 pessoas.

A estrutura já existente passou por modernização, com foco no desenvolvimento de ambientes que estimulem o aprendizado, criatividade e autodesenvolvimento dos estudantes. Outra novidade é o SenaiLab, um espaço onde o aluno pode testar experiências e buscar soluções, com ferramentas, máquinas em miniatura que simulam processos convencionais de usinagem, impressoras 3D, máquina de corte e gravação a laser, prototipadoras de placas eletrônicas, kits Lego e até mesmo um robô industrial que permite o aprendizado em programação e operação de robôs.

A unidade conta hoje com laboratórios de elétrica predial e industrial, de eletrônica, hidráulica e pneumática, automação, usinagem, metrologia, solda, além de laboratórios de informática, mini auditório e salas de aula. O aumento da área construída e as reformas possibilitaram reorganizar os ambientes de acordo com as necessidades de cada atividade.

Já o investimento na atualização tecnológica e em tecnologias educacionais permite ao Senai a realização de cursos de iniciação profissional, aperfeiçoamento, qualificação e cursos técnicos, tanto na forma presencial, como em cursos semipresenciais, nos quais o aluno realiza a maior parte da carga horária de forma remota, em ambiente virtual, e executa atividades práticas, periodicamente, nos laboratórios físicos. Entre os cursos técnicos - com carga horária aproximada de 1.400h - os destaques são Mecatrônica, Eletroeletrônica, Eletromecânica e Manutenção de Máquinas Industriais, além de um portfólio com opções de menor duração, nas áreas de Automação, Eletroeletrônica, Energias renováveis, Metalmecânica e Construção Civil.