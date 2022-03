Prefeitura e Corsan discutem contrato em Taquari

O prefeito de Taquari, André Brito e o vice-prefeito, Ramon de Jesus, realizaram uma reunião para tratar do cumprimento do contrato da Corsan em Taquari. Para tratar do assunto, eles receberam o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Paulo Henrique de Figueiredo, e o engenheiro civil e orientador externo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, André Maciel Zeni.

"Vamos avaliar os investimentos propostos para cumprimento do Novo Marco do Saneamento, e quais foram cumpridos até agora e quais benefícios estão trazendo para população taquariense. Mostrando de forma clara, honesta e transparente esse levantamento para Taquari", destacou o prefeito. A ideia é que a empresa apresente quais são os planos que têm para o município.