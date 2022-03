UCPel e Hospital Espírita de Pelotas firmam parceria

Um novo espaço de aprendizagem passa a fazer parte da rotina acadêmica dos alunos do curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas (UCPel). A instituição firma nesta sexta-feira (11) um convênio com o Hospital Espírita de Pelotas (HEP) para a realização do estágio de Urgência e Emergência Psiquiátrica.

O HEP irá receber 10 alunos da Católica por semana, podendo alternar os estudantes conforme a necessidade do curso de Medicina. O acordo prevê a realização de plantões de atendimento psiquiátrico pelos acadêmicos do 5° e 6° anos, matriculados no estágio curricular obrigatório.

As atividades, que já começaram a ser realizadas, visam o desenvolvimento educacional de acordo com o projeto pedagógico da Medicina. A diretora do Centro de Ciências da Saúde, professora Moema Chatckin, explica que a UCPel quer ampliar as vivências dos estudantes proporcionando práticas que consolidem a formação do médico generalista qualificado para atuar em todos os níveis de atenção à saúde. "No caso do convênio com o HEP, proporcionamos experiência no pronto atendimento em saúde mental, completando a atuação nesta linha de atenção, que é relevante para a saúde pública", destaca a professora.

A parceria entre UCPel e HEP se mantém até dezembro deste ano e será formalizada durante uma cerimônia no Salão de Atos da Reitoria. Assinam o acordo o reitor da UCPel, José Carlos Pereira Bachettini Júnior, e o diretor-presidente do Hospital Espírita, Carlos José Machado Jardim.