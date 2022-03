Grupo debate obra da rua Independência, em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo reuniu o Grupo de Trabalho que atua na elaboração do projeto de revitalização da Rua Grande, como é conhecida a rua Independência no Centro de São Leopoldo. Os integrantes debateram sobre os avanços nos projetos em desenvolvimento e os avanços em cada uma das áreas. A obra da revitalização é um dos projetos estratégicos de São Leopoldo que integram as comemorações do Bicentenário da cidade em 2024.

No encontro foram apresentados temas relativos a participação da RGE no projeto, envolvendo o projeto elétrico, debate sobre o pavimento, drenagem, acessibilidade, patrimônio histórico entre outros que envolvem o projeto, bem como a preocupação com a rede subterrânea por onde devem passar os cabos de energia, bem como a rede lógica. Um projeto de lei envolvendo a retirada de "fios mortos", como são conhecidas redes abandonadas de fios pelos postes da cidade, também fez parte da discussão.

A partir da próxima reunião, com a presença do prefeito Ary Vanazzi, serão dados os próximos passos na efetivação do projeto que envolve o cronograma físico-financeiro de acordo com as etapas e o valor a ser investido no projeto através da operação de crédito do financiamento com a Caixa Econômica Federal. Após a finalização dessa etapa a ideia é apresentar o projeto para a comunidade a fim de permitir a participação e a contribuição na efetivação do projeto.