Bom Retiro do Sul recebe cartilha criada para a educação patrimonial

A equipe do projeto de extensão Patrimônio Vivo, da Universidade do Vale do Taquari (Univates), esteve reunida no gabinete do prefeito de Bom Retiro do Sul, Edmilson Busatto, para realizar a entrega oficial da cartilha "Recolorindo Memórias". O instrumento de educação patrimonial reúne exemplares de patrimônio arquitetônico edificado de Bom Retiro do Sul relevantes para o município, como casarões, igrejas e demais construções de valor histórico, os quais foram redesenhados voluntariamente pelos colaboradores.

Com o instrumento pronto, o objetivo é realizar ações nas escolas de Ensino Fundamental do município buscando envolver os estudantes e jovens bom-retirenses com a cultura local e com o reconhecimento do patrimônio edificado. Para o coordenador do projeto, professor Jauri dos Santos Sá, esta ação "é de grande importância e revela um árduo ano de trabalho da equipe, que buscou levantar dados para realizar esse documento que nos incentiva tanto a seguir com as ações extensionistas quanto a dar continuidade ao objetivo principal do projeto, que é valorizar a cultura das comunidades no Vale do Taquari".

A coordenadora do Departamento de Cultura de Bom Retiro do Sul, Maria Klunck, ressalta que "a parceria com a Universidade promove o desenvolvimento cultural para o desenvolvimento cultural do município por meio de uma proposta inovadora para a educação patrimonial. O conhecimento de nosso patrimônio cultural contribuirá para o estímulo de sentimento de pertencimento e sua valorização". A intenção é que, a partir do recebimento deste documento, ele comece a ser implementado junto aos jovens da cidade.