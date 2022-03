Obras revitalizar canal de dique em São Leopoldo atingem 50% de conclusão

A secretaria de Obras e Viação de São Leopoldo atualizou que a obra de revitalização do canal do dique está 50% concluída. O trabalho consiste na retirada de plantas que prejudicam o sistema de contenção de cheias evitando uma possível enchente no período de chuvas. A primeira etapa ocorre no canal de vazão do rio localizado entre a ponte Henrique Roessler e o final da rua da Praia.

O titular da pasta, Geraldo Passos, comentou sobre o trabalho que está ocorrendo. "A prefeitura está tomando essa iniciativa e a ideia é abrir e ampliar o canal para que nas cheias o rio tenha maior vazão, evitando o transbordamento. É uma obra de extrema importância para evitar uma possível tragédia. Pensamos também em ser um espaço que a comunidade possa utilizar nos períodos secos", disse.

A licença ambiental expedida libera a ação em 1,8 mil metros e as árvores da região estão mapeadas e quantificadas pela licença. O procedimento é necessário, pois a vegetação da margem do rio dificulta a passagem de água, ocasionando inundações em caso de grandes volumes de chuva.