Remodelada, escola infantil é inaugurada em Passo Fundo e passa a ter mais 100 vagas

A prefeitura de Passo Fundo inaugurou, nesta segunda-feira (7) ,a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Criança Feliz, na rua Manoel Portela, entre os bairros Petrópolis e Annes. A antiga escola, última do município com estrutura de madeira, foi substituída por um prédio totalmente novo, projetado para ser um espaço acolhedor e seguro para crianças e professores.

O novo prédio possibilitou a ampliação do número de vagas da instituição, de 50 para aproximadamente 150 crianças. Além de atender a comunidade dos bairros Annes e Petrópolis, a instituição recebe alunos de outros bairros, como Núcleo Ferroviário e Centro.

O secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, enfatizou que para além da ampliação de vagas na educação infantil, esta etapa de ensino terá uma atenção adicional em 2022 por conta do processo de retomada no pós-pandemia mas, sobretudo, para a qualificação do serviço prestado. "Dentre as ações que terão desdobramentos positivos na educação infantil, está o aumento da capacidade de atendimento, em especial na etapa creche, a modernização e qualificação dos recursos pedagógicos disponibilizados para os professores e o Centro Pós-Covid de Combate à Desigualdade Educacional, projeto pioneiro no Brasil que atenderá também as crianças da Educação Infantil", explicou.

Além de contar com salas convencionais para os alunos, professores e direção, a escola, com área de 862 metros quadrados, possui salas de recursos e de atividades múltiplas, refeitório, playground e pátio coberto. A área de apoio compreende cozinha, copa, lavanderia, sanitários e vestiário para funcionários.

"A inauguração da Criança Feliz é um marco para a comunidade, que aguardou muito tempo por uma estrutura adequada. Agora a escola conta com ambientes muito mais amplos, coloridos, seguros, realmente planejados para a Educação Infantil", afirmou a diretora Janusia Guedes Fontes.