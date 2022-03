Bento Gonçalves começa a preparar decoração de Páscoa

Faltando menos de quarenta dias para Páscoa, Bento Gonçalves prepara a decoração que irá colorir a Via del Vino durante o período. A cidade apresentará uma programação diferenciada, com atrações artísticas lúdicas em finais de semana no Centro e que também contemplará bairros. As equipes trabalham na criação de um projeto, que trará cor e interação para toda a criançada aproveitar o período mais doce do ano.

Os moradores podem se preparar para uma decoração com coelhos, ovos de chocolate, toca do coelho e outras atrações na Via Del Vino. Conforme o secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto a decoração irá valorizar o centro da cidade. "Estamos dando um novo passo, uma programação de Páscoa que desde março de 2020 é esperada, que não se restringe somente a decoração, mas que contará com shows e atrações. Após um período de sucesso do Bento em Vindima, vamos para mais um desafio, tornar a cidade um espaço para que moradores e visitantes possam aproveitar esse momento", disse.

A licitação para contratação da empresa para realizar a decoração está aberta. A propostas de empresas serão recebidas no dia 18 de março, com investimento de cerca de R$ 295 mil. "Assim, vamos nos firmando no desejo da administração Municipal de colocar nossa cidade na rota dos eventos que acontecem em toda região com visibilidade nacional. O Natal Bento, o Bento em Vindima, Festival de Balonismo já se firmaram como grandes atrações da cidade. Agora queremos iniciar o fomento a outras atividades, e a Páscoa é o período ideal. Um investimento que resulta no fomento ao turismo e geração de emprego e renda", salienta o secretário.