Aumento de furtos deixa áreas de Rio Grande às escuras

Os furtos de cabos de rede elétrica e de refletores seguem causando transtornos em Rio Grande. Desde o início deste ano já foram furtados quase 2.960 metros de fios de locais públicos, conforme os dados da secretaria de Zeladoria das Cidades que já registrou 25 boletins de ocorrências deste tipo de caso.

Nos últimos dias, áreas como as praças 7 de Setembro e Júlio de Castilhos ficaram completamente às escuras por causa da ação dos ladrões. Também foram registrados apagões em toda a extensão da Travessa do Bom Fim. Na praça, a secretaria de Zeladoria havia instalado um rede conectada com os postes da CEEE Equatorial, visando dificultar os frequentes furtos registrados no local no ano passado.

Apesar disso, toda a extensão do cabeamento externo acabou levada deixando a praça sem nenhuma iluminação no final de semana. Ação semelhante também ocorreu nas áreas laterais da UPA junção, também com o furto dos cabos que conectam a rede pública de iluminação aos postes.