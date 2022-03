Ônibus que liga São Borja e São Tomé volta a circular

A linha de ônibus entre São Borja e Santo Tomé, cidade argentina da fronteira, foi retomada nesta segunda-feira (7). O serviço, que estava suspenso devido a pandemia, continuará a ser prestado pela empresa Argentina Rio Uruguay, que voltará a fazer a linha internacional entre as duas cidades.

O veículo que fará o transporte tem capacidade para 45 pessoas e é equipado com ar-condicionado e bancos estofados, o que garante conforto e comodidade aos usuários. O valor da passagem segue sendo de R$ 10,00. Em Santo Tomé, o ônibus tem saídas para São Borja às 6h, 9h, 12h, 14h30min e 17h. O percurso inicia no posto Esso, passando pelas avenidas De Las Américas, Frondizi, San Martin e Brasil até o complexo polideportivo e da avenida Perkins Hidalgo até a Ponte Internacional.

Em São Borja, os horários são às 7h, 10h, 13h, 15h30min e 18h. O itinerário passa pelos pontos de ônibus urbanos das ruas Borges do Canto, General Marques, Apparício Mariense, Andradas, Coronel Lago e Cândido Falcão, retornando pela Borges do Canto em direção ao Centro Unificado de Fronteira da Ponte da Integração.

No sábado o serviço funciona até o meio-dia e nos domingos é suspenso. São requisitos obrigatórios para quem utilizar o transporte a apresentação do Documento de Identidade e da Carteira de Vacinação com o esquema vacinal completo. A diretora do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais, Kátia Aguilar, explica que os horários, itinerários e valor da passagem seguem os mesmos de antes de pandemia, visando melhor atender a população.